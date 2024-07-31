Психолог рассказала, как сплетни влияют на уровень стресса

Семейный психолог Анастасия Стрелкова в разговоре с «СЭ» заявила, что сплетни помогают снижать частоту сердечных сокращений и обладают успокаивающим эффектом.

По ее словам, когда человек сплетничает, он делится волнующей информацией, предположениями и переживаниями по какому-то вопросу. В этот момент снижаются негативные последствия стресса на организм. Как отметила специалист, для некоторых людей сплетни приравниваются к сеансу у психолога, ведь человек изливает душу, что уменьшает тревожность и беспокойство. Стрелкова считает, что сплетни и вовсе защищают от напряжения.

«Обсуждая событие, каждый последующий комментатор добавляет в него свое видение ситуации, иногда искажая суть. Тем самым он проецирует собственные страхи и тревоги, а значит, освобождается частично от напряжения», — заключила специалист.