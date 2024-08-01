Психолог рассказала, как приучить первоклассника к дисциплине перед школой

Психолог Анастасия Савина рекомендует родителям будущих первоклассников заранее подготовить детей к дисциплине и распорядку дня, с которыми они столкнутся в школе.

«Если последние месяцы перед школой ребенок не ходил в садик (если он вообще в него не ходил), рекомендуется всей семьей потренироваться вставать и ложиться в определенное время. Неплохо также приучить малыша с вечера готовить одежду, собирать вещи, быстро одеваться и быстро есть», — объяснила эксперт.

Кроме того, специалист советует провести с ребенком беседу и объяснить ему, что во время уроков нельзя разговаривать, перебивать учителя, вставать с места, играть в телефон и др. Также можно рассказать поучительную сказку и упомянуть в ней все важные моменты, передает «СЭ».

«Проиграйте ситуации знакомства, просьбы о помощи и ответа на уроке. Так ребенок будет знать, как ему себя вести, и ему проще будет общаться», — заключила Савина.