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Психолог рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

Психолог рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Мария Задорожная
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Мама общается с сыном
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе.

По ее словам, в среднем адаптационный период у новоиспеченных школьников длится 2-2,5 месяца. И первое, что нужно сделать — это наладить режим дня. Так первокласснику необходимо спать не меньше 9 часов в сутки. Поэтому нужно определить четкое время подъема и отхода ко сну.

«После занятий в школе важно хотя бы 40 минут уделить прогулке на свежем воздухе. Потом уже заниматься домашним заданием и готовиться к следующему школьному дню», — добавила эксперт.

Нужно проводить с ребенком беседы, спрашивать, как прошел день, что было на уроках. Объяснить ему, что в случае плохого самочувствия следует сказать об этом учителю. Также донести до ребенка несколько простых истин:

  • не нужно бояться просить помощи у других;

  • если что-то не понял, скажи об этом учителю и попроси объяснить еще раз;

  • обижать других — плохо;

  • учеба важна для дальнейшего будущего;

  • сравнивать себя с другими не стоит.

«Обязательно объясните ребенку, что допускать ошибки — это нормально. Можете привести примеры из собственной жизни. Скажите ему, что любые недочеты и недопонимания вы исправите вместе», — сказала психолог.

Кроме того, Бабкина советует рассказать ребенку о нормах поведения в обществе. Что необходимо здороваться со старшими, другими детьми, вести себя спокойно на уроках, не выкрикивать ответы и соблюдать дисциплину в классе.

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