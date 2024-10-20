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Психолог рассказала, как побороть пищевую зависимость
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:30

1 мин.

Психолог рассказала, как побороть пищевую зависимость

Мария Задорожная
Автор
Девушка ест торт
Фото PixelsEffect, iStock
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Психолог Наталья Безгина поделилась с «СЭ» советами, которые помогут избавиться от пищевой зависимости. По ее словам, это длительный процесс, который может занять несколько месяцев.

В первую очередь эксперт рекомендует подобрать комфортный режим питания и не пропускать приемы пищи. Это поможет избежать колебаний уровня сахара в крови и неконтролируемых всплесков аппетита. Также можно начать вести дневник питания. Важно понимать, что цель терапии — избегать употребления нездоровой пищи и тяги к еде без реального голода.

Помимо прочего, психолог советует не заедать стресс, а заниматься спортом. Во время физической активности происходит выработка гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение. Еще необходимо высыпаться, так как при недосыпе в организме снижается уровень лептина, который отвечает за регуляцию аппетита и чувство насыщения.

«Может помочь нутрициолог, который составит карту здоровья. Он посмотрит, какие дефициты есть в организме, возможно назначит БАДы, чтобы быстро компенсировать дефициты», — добавила Безгина.

В завершении разговора специалист подчеркнула, что пищевая зависимость требует психологической работы, чтобы понять причину расстройства и устранить ее.

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