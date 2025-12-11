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Психолог рассказала, как карьеристам строить отношения
Хобби и развлечения

11 декабря 2025, 18:30

1 мин.

Психолог рассказала, как карьеристам строить отношения

Кристина Гергис
Автор
Офис
Фото gremlin, iStock

В бесконечном потоке задач и рабочих встреч карьеристам очень сложно выделить время на отношения. В беседе с NEWS.ru психолог Александра Миллер рассказала, как трудоголикам строить личную жизнь.

Для сохранения ментального здоровья и эмоциональной стабильности специалист советует четко разграничивать работу и отдых. «Для начала установите на телефоне режим фокуса, который вечером отключает рабочие уведомления. Да, начальник выживет, а ваша психика скажет спасибо», — заявила эксперт.

Специалист также предлагает планировать отдых со второй половинкой как бизнес-встречу или неотложное дело.

«Планируйте личную жизнь как бизнес-проект. Звучит дико, но работает. Внесите в календарь блок «время для себя и близких» как несдвигаемую встречу. Относитесь к ней также серьезно, как к переговорам с инвестором», — советует Миллер.

Помимо этого, психолог рекомендует искать вторую половинку в своей профессиональной среде. Взаимодействие с человеком, цели которого направлены в ту же сторону, что и ваши, вызовет намного меньше стресса, чем общение с тем, кто будет постоянно требовать внимания.

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