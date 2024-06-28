Психолог рассказал, как определить тип личности по эннеаграмме

Эннеаграмма — это система типологии личности, которая основана на девяти базовых принципах. Она позволяет понять основные характеристики каждого типа, их мотивацию, страхи и стремления.

Однако единого официального теста для определения типа личности по эннеаграмме не существует. Как отметил психолог Владимир Дернов, у каждого специалиста и коучингового центра имеются собственные критерии оценки.

Однако бесплатные тесты можно найти и в Интернете. Они предлагают человеку оценить различные утверждения (например, «я стремлюсь к совершенству» или «я все принимаю близко к сердцу») по шкале от «полностью согласен» до «абсолютно не согласен». Займет такой тест не больше 15 минут.



«Определение типа личности начинается с самоанализа: изучения привычек, реакций и мотивов поведения. Существует множество тестов, которые помогают сузить круг возможных типов. Однако лучшие результаты достигаются через исследование внутренних мотивов», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».

По словам специалиста, перед самостоятельным прохождением теста необходимо ознакомиться с подробными описаниями каждого из девяти типов. Это поможет найти тот, который наиболее точно отражает внутренний мир человека.

«Важно помнить, что эннеаграмма — это не просто набор характеристик, а динамическая система, где каждый тип может проявляться в разных аспектах в зависимости от ситуации», — заключил психолог.