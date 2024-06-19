Психолог прокомментировала исследование о том, что кошатники умнее собачников

Доцент кафедры психологии Университета Кэрролла Дениз Гуастелло провела интересный эксперимент. Она протестировала 600 студентов колледжа, у которых есть домашние питомцы, и выяснила, что кошатники гораздо лучше справляются с задачами на логику. Кроме того, любители кошек обычно действуют в своих интересах и выражают презрение к чужим правилам и предубеждениям.

К преимуществам собачников исследователь отнесла энергичность и коммуникабельность. По ее словам, они намного лучше чувствуют себя в компании других людей и являются сторонниками соблюдения правил, принятых в обществе.

В связи с этим эксклюзивно для «СЭ» клинический психолог Милана Погорелова ответила, действительно ли кошатники умнее собачников и чем они друг от друга отличаются в плане характера.

«Данное исследование не стоит воспринимать за истину в последней инстанции. На развитие интеллекта влияет множество факторов, среди которых образ жизни, качество образования, обстановка в семье, окружающая среда, наследственность и многое другое», — отметила эксперт.

По словам специалиста, предпочтения в выборе животных не говорят ни об умственных способностях человека, ни о его характере.

«Выбор домашнего животного ничего не говорит о человеке. Все теории о схожести питомцев и хозяев — выдумки. Человек очень многогранное создание, невозможно сказать точные вещи о его характере, образе жизни и прочем исходя из того, какое домашнее животное он завел», — подытожила психолог.