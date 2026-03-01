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Психолог поделилась эффективным способом сблизиться с партнером
Хобби и развлечения

1 марта, 18:10

1 мин.

Психолог поделилась эффективным способом сблизиться с партнером

Кристина Гергис
Автор
Романтический ужин
Фото Alberto Menendez, iStock

Психолог Андреа Оскис считает, что совместные трапезы способны стать эффективным инструментом укрепления отношений. В интервью изданию Mirror специалист отметила: еда исторически выступала важным способом связи между людьми. Этот механизм остается актуальным на любой стадии романтических отношений — он может как помочь вернуть утраченную близость, так и углубить уже существующую эмоциональную связь.

Эксперт предлагает делиться блюдами, вызывающими ностальгию: если сопровождать их подачу рассказами о связанных с ними событиях и воспоминаниях, партнер сможет глубже понять ваши ценности и чувства. Не менее значима и готовность пробовать блюда, которые предпочитает ваш спутник: такая гибкость воспринимается как искреннее проявление заботы и уважения.

Оскис также подчеркивает ценность совместного планирования меню, походов в магазин и приготовления пищи. При этом ключевым условием приема пищи становится полное присутствие в моменте — важно отказаться от отвлекающих факторов вроде телефонов и телевизора во время трапезы.

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