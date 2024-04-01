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Психолог перечислила признаки токсичных отношений
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Психолог перечислила признаки токсичных отношений

Мария Маковей
Автор
Пара ругается.
Фото StefaNikolic/istockphoto.com
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Психолог Вероника Томилина в разговоре с «СЭ» перечислила основные признаки того, что человек состоит в токсичных отношениях.

Первый признак, на который стоит обратить внимание, — это постоянное внутреннее беспокойство. Второе — вечное чувство вины. Человек постоянно ругает себя за все, что происходит в паре, оправдывает партнера.

Кроме того, на токсичные отношения указывает тот факт, что человек каждый день ждет каких-то плохих событий, ему тяжело отпустить контроль над ситуацией.

«Вы подстраиваетесь под желания партнера и не слышите своих собственных. В отношениях присутствуют жесткие манипуляции», — добавила эксперт.

Также к «симптомам» токсичных отношений специалист отнесла постоянные ограничения в свободе выбора и действий, понижение уровня самооценки, самопожертвование и отсутствие близости.

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Психология
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