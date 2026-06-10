Психолог ответила, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду

Эксклюзивно для «СЭ», семейный психолог Галина Рейнталь поделилась, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду. По ее словам, есть несколько приемов, которые помогают сохранить регулярность тренировок.

«Первое — правило 10 минут. Пообещайте себе не полноценную тренировку, а всего 10 минут бега. Иногда самое сложное — это начать. А решение о том, продолжать тренировку или идти домой, можно принять уже после этих 10 минут», — объяснила эксперт.

Специалист назвала пробежку в плохую погоду тренировкой психологической устойчивости. Рейнталь отметила, что неблагоприятные условия — это не препятствие, а возможность развить дисциплину и стрессоустойчивость. Поскольку в плохую погоду бегают самые мотивированные спортсмены.

Также Галина выделила важность самоподдержки: «Вместо «какая ужасная погода», скажите себе: «Да, условия некомфортные, но они не заставят меня отказаться от того, что для меня важно». Плохая погода — это не повод сходить с намеченного пути».

Каждый раз, когда человек выходит на пробежку, он делает инвестицию в свое здоровье, самочувствие и качество жизни.

«Какая разница, дождь или ветер, если в результате вы становитесь сильнее, выносливее и здоровее? Легких ног, как говорят бегуны», — подытожила психолог.