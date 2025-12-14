Психолог объяснила, почему «зумер» и «тревожность» стали главными словами 2025 года

Портал «Грамота.ру» выбрал словом года «зумер», а по результатам голосования на сайте сети книжных магазинов победила «тревожность». Психолог Анна Чуксеева рассказала «Афише Daily», как эти слова отражают состояние общества.

Специалист объясняет: представители поколения Z растут и становятся все более значимой частью общества.

«Им сейчас до 25 лет, они становятся все более заметными и выходят на рынок труда. Самые успешные занимают руководящие позиции и, возможно, в связи с этим в обществе возникла потребность осмыслить эту категорию», — говорит Чуксеева.

Причиной «бума» на слово «тревожность» специалист считает моду на психологические диагнозы. Так, раньше это была депрессия, после нее биполярное расстройство, а затем СДВГ.

«Я стала замечать, что это слово стало появляться в корпоративном языке. Люди начали говорить, что человек тревожный, имея в виду его педантичность и требовательность», — резюмировала эксперт.