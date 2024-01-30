Психолог объяснила, почему возникает эмоциональное выгорание

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Клинический психолог Анастасия Василькова считает, что основная причина эмоционального выгорания — хронический стресс. Также среди факторов риска эксперт выделила недосып, нарушенный режим, неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Психолог подчеркнула, что наша психика напрямую связана с телом. Поэтому физическое истощение приводит к эмоциональному, сообщает «СЭ».

«Я всегда привожу простой пример: вспомните, как возрастает вероятность истерики у маленького ребенка, если он «недоспал» или «плохо поел»? И хоть человек и вырастает, основные «законы» сохранения ресурса остаются прежними», — добавила Василькова.