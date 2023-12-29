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Психолог объяснила, почему важно убираться дома
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:15

0 мин.

Психолог объяснила, почему важно убираться дома

Мария Маковей
Автор
Беспорядок в доме.
Фото Motortion/istockphoto.com
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Психолог Наталья Безгина считает, что бардак в квартире может быть не только следствием психических отклонений, но и их причиной. Об этом она рассказала «СЭ».

По ее словам, ухоженная и чистая домашняя обстановка способствует снижению стресса, улучшает настроение и повышает самооценку.

Кроме того, эксперт отметила, что уборка связана с ощущением контроля над жизнью и окружающей средой, что очень важно для психического благополучия.

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Психология
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