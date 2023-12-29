Психолог объяснила, почему важно убираться дома

Психолог Наталья Безгина считает, что бардак в квартире может быть не только следствием психических отклонений, но и их причиной. Об этом она рассказала «СЭ».

По ее словам, ухоженная и чистая домашняя обстановка способствует снижению стресса, улучшает настроение и повышает самооценку.

Кроме того, эксперт отметила, что уборка связана с ощущением контроля над жизнью и окружающей средой, что очень важно для психического благополучия.