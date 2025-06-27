Психолог объяснила, почему родителям не стоит пытаться быть другом для ребенка

Психолог Галина Рейнталь эксклюзивно для «СЭ» рассказала, почему родителям не стоит дружить с детьми. По ее словам, современные родители все чаще хотят быть другом своему ребенку. Таким образом они намереваются выстроить доверительные отношения. Но действительно ли работает данная модель?

«Семья предполагает четкую иерархию, где родители — главные. Они принимают решения, несут ответственность, задают жизненные ориентиры. А дружба — это отношения на равных. В дружбе нет власти, а есть схожесть интересов и взглядов на жизнь, взаимная поддержка», — отметила эксперт.

Когда родитель начинает «дружить» с ребенком, он делает это одним из двух способов. Первый вариант — родитель спускается на ступеньку ниже, выходит со своей взрослой позиции, чтобы быть «на одной волне» со своим чадом. Со временем ребенок перестает воспринимать его как взрослого. А значит, снижается послушание, нарушаются границы. Появляется панибратство. Ребенок разговаривает с родителем как с равным, может хамить, грубить, игнорировать требования. А родитель в замешательстве — он ведь хотел доверия, а получил бунт. И ребенок начинает искать взрослого, на которого можно опереться, где-то на стороне.

«Второй вариант — когда родитель делает ребенка своим другом, поднимая его на свой «взрослый уровень». Начинает с ним говорить как со взрослым, делиться личными историями, переживаниями, предоставляет ему много свободы: от выбора, что есть на ужин, до того, в какой кружок ходить. И для ребенка это часто непосильная ноша. Он будто лишается беззаботного детства. Каждый день ему нужно принимать решения, нести ответственность, понимать, «что для него лучше». А он этого не знает. У него еще нет столько опыта», — сказала психолог.

Саморегуляция, воля, способность сдерживать желания и эмоции — все это еще в стадии становления. Ребенку сложно справляться с собой, а ему как будто говорят: «Ты уже взрослый, решай сам». Со временем и в этом случае родитель теряет авторитет, потому что строит отношения на равных. А ребенку — независимо от возраста — нужен взрослый, на которого можно опереться. Который даст ориентиры: что такое хорошо, а что плохо, что можно, а чего нельзя.

Родительская любовь проявляется не только через разрешения и свободу, но и через установление границ и запретов. Когда родитель говорит «нельзя» — он защищает. Показывает, что безопасно, а что нет. Даже если это не нравится и вызывает протест у детей. Иногда родитель должен настоять: выпить горькое лекарство, надеть шапку, сделать уроки. Это и есть забота и любовь. Но это функция родителя, а не друга.