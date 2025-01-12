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Психолог объяснила, почему после расставания не следует избегать эмоций
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:05

1 мин.

Психолог объяснила, почему после расставания не следует избегать эмоций

Мария Задорожная
Автор
Девушка закрыла лицо руками
Фото nicoletaionescu, iStock
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Клинический психолог Милана Погорелова в беседе с «СЭ» рассказала, что нужно делать после расставания. По ее словам, не следует избегать эмоций.

«Дайте себе прожить боль и обиду. Можно даже выписать их на бумагу. Так и пишите: мне больно за то-то, мне обидно, что партнер поступил со мной вот так. Посмотрите на свои записи, осознайте написанное и дайте волю слезам», — сказала эксперт.

Психолог отметила, что слезы — это защитная реакция нервной системы, с помощью них снимается напряжение. Поэтому очень важно прочувствовать все эмоции, чтобы отпустить человека и связь с ним.

Также эксперт посоветовала в первое время не заводить новых отношений.

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