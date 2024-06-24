Психолог объяснила, почему после отпуска возникает депрессия

Психолог Наталья Безгина в разговоре с «СЭ» отметила, что депрессия — это медицинский термин. Чтобы понять, есть ли она у человека, следует обратиться к специалисту. Так как неактивность, отсутствие желания что-либо делать могут быть признаками как депрессии, так и апатии.

По словам эксперта, симптомы, напоминающие депрессию, особенно часто ощущаются после отпуска. Причина — положительные эмоции, яркие впечатления и расслабленность сменяются монотонностью и рабочими буднями.

Кроме того, некоторые люди ошибочно полагают, что жизнь на курортах более комфортная и счастливая, что вызывает у них переживания по возвращению домой.

«Человек чувствует грусть и разочарование, потому что-то, что было, закончилось, а в повседневной жизни ничего не изменилось. Например, на отдыхе он много общался, посещал разные новые места, а потом вернулся домой, где у него мало друзей, в рабочий коллектив, где много негатива по отношению к нему», — объяснила специалист.

Также Безгина рекомендует не забывать про физиологические факторы, влияющие на настроение. Перемена длины светового дня, его сокращение в некоторой степени ведут к угнетению. А отсутствие энергии после отпуска психолог связывает с непродолжительностью отдыха.

«Человек хотел много чего успеть. Поэтому он стимулировал себя кофе, алкоголем, адреналином, как бы взял кредит у своей энергии, и ему необходимо восстановиться. После возвращения домой состояние будет напоминать апатию», — пояснила эксперт.

Специалист не советует брать отпуск менее чем на 10 дней и более чем на месяц. Самый оптимальный вариант — 2 недели.