Психолог объяснила, почему некоторые люди постоянно опаздывают

5 сентября отмечается необычный праздник — День опозданий. В этот день как будто разрешается замедлиться, подольше поваляться в постели и не бежать, оглядываясь на часы. Но за легкой игрой со временем стоит серьезная тема: почему одни люди опаздывают хронически, а другие приходят за 10 минут до назначенной встречи? Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала практический психолог Любовь Полякова.

«На первый взгляд, все просто: человек не рассчитал время, застрял в пробке, слишком долго выбирал одежду. Но регулярные опоздания редко связаны только с внешними обстоятельствами. Это скорее отражение внутреннего состояния и особенностей личности», — отметила эксперт.

Условно специалист выделила несколько скрытых причин:

Трудности с саморегуляцией. Когда сложно держать в голове распорядок, человек постоянно недооценивает, сколько времени займут сборы.

Скрытый протест. Опоздание становится способом отстоять независимость: «Я сам решаю, когда прийти». Часто это проявляется у людей, которым трудно принимать правила, заданные кем-то.

Проблемы с границами. Таким людям трудно сказать «нет», поэтому они в последний момент соглашаются на еще одну задачу и неизбежно выбиваются из графика.

Внутреннее напряжение. Для некоторых опоздание связано с тревогой: они откладывают встречу, потому что боятся оценок, не уверены в себе или сомневаются в значимости события.

«В психиатрии нет диагноза «хроническое опоздание». Однако иногда за привычкой скрываются более серьезные состояния. Например, дефицит внимания (СДВГ) действительно влияет на способность планировать время. При депрессии человек может опаздывать из-за потери энергии и мотивации. Но в большинстве случаев речь идет не о болезни, а о личностных стратегиях, которые когда-то помогали, но теперь мешают», — сказала психолог.

Чтобы помочь избавиться от привычки вечно опаздывать, Полякова дала несколько рекомендаций: