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Психолог объяснила, почему некоторые люди не хотят иметь детей
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Психолог объяснила, почему некоторые люди не хотят иметь детей

Мария Маковей
Автор
Пара проводит время вместе
Фото ljubaphoto/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина в разговоре с «СЭ» заявила, что есть шесть основных причин, почему люди становятся чайлдфри.

Первая из них — это нежелание брать ответственность на всю оставшуюся жизнь. Часто такое поведение проявляется у молодых людей, которые не стремятся повзрослеть и подолгу живут с родителями.

К еще одной причине эксперт отнесла эгоцентризм, желание «пожить для себя». Она подчеркнула, что женщины сейчас все чаще выбирают карьеру и собственные увлечения, хобби, а не семью и рождение детей.

«Роды — это не самый приятный процесс. Женщина может бояться изменений, которые ждут ее организм, возможных патологий у ребенка и прочее. Имеет место и неосознанный страх взять на себя ответственность за чужую жизнь. Вдруг не хватит средств, ведь стоимость воспитания ребенка с каждым годом увеличивается», — добавила врач.

Кроме того, некоторые чайлдфри связывают свой отказ от рождения детей с нестабильной ситуацией в мире. А кто-то просто испытывает неприязнь к детям или добровольно не хочет становиться родителем.

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