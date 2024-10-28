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Психолог объяснила, почему набирающая популярность гроботерапия опасна для здоровья
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Психолог объяснила, почему набирающая популярность гроботерапия опасна для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Гроб и цветы
Фото kzenon, iStock
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Клинический психолог Ирина Пирогова в беседе с «СЭ» подчеркнула, что гроботерапия — это довольно спорный метод психотерапии, который не имеет научных доказательств. По ее словам, он может быть опасен для психики, так как способен спровоцировать панические атаки у человека.

Также эксперт отметила, что гроботерапия опасна для людей с неустойчивой психикой, фобиями. У них может развиться, например, клаустрофобия. Или, возможно, появятся ночные кошмары.

«Люди со здоровой психикой попросту не пойдут на такую процедуру. Для создателей это — коммерческий маркетинговый ход, который, к сожалению, может навредить», — сказала специалист.

При любых нестабильных состояниях Пирогова посоветовала обращаться к профессиональным психологам и психотерапевтам.

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