Психолог объяснила, почему еда становится единственным удовольствием

Эксклюзивно для «СЭ» семейный психолог Галина Рейнталь объяснила, почему еда становится единственным удовольствием. По ее словам, причин этому может быть несколько. Но самая частая — еда выступает как защитный механизм.

«Так может быть, когда мама на любой плач ребенка предлагает ему грудь, считая, что он голоден. Неважно, малыш плачет от голода или ему холодно, мокро, страшно или неудобно лежать. Ребенок плачет — его успокаивают, дают ему либо грудь, либо соску-пустышку. Этот паттерн закрепляется. Холодно — надо поесть. Грустно — надо поесть. Скучно — поесть. Страшно — поесть. Любой дискомфорт ощущается как голод. Даже если это эмоциональный голод, то он все равно удовлетворяют его пищей», — объяснила эксперт.

Впоследствии взрослый человек может вовсе не понимать, что он сейчас ощущает. Ему скучно? Грустно? Тревожно? Он раздражен? Просто чувствуется желание поесть. Потому что с рождения любое негативное чувство, любая негативная эмоция нивелировалась едой. Получается, чем тревожнее человек, тем больше он «любит есть».

«Только не стоит сразу обвинять во всем маму. Дело не в том, что молодая мама неопытна, не знает, что делать с ребенком, или она холодна и игнорирует эмоциональные потребности малыша. Скорее всего, это и есть семейный сценарий», — подчеркнула специалист.

Психолог отметила, что отношения с едой передаются по наследству. Например, в семье был культ еды как компенсация ее (еды) отсутствия когда-то давно в прошлом (блокада, голодомор).

Еще один вариант — обилие еды как признак достатка. На разных территориях были разные признаки достатка — где-то корова, где-то золотые украшения, но везде пышное тело считалось показателем здоровья и достатка, а иногда и статуса. У людей много еды соответственно много денег.

«Еда как язык любви. По Гэри Чепмену существует пять основных языков любви, но психологи считают еду неофициальным «шестым» языком любви. Приготовить любимое блюдо для детей, встречать дорогих гостей накрытым столом, сварить морс для больного — это все жесты проявления любви и заботы», — сказала Рейнталь.

Психолог объяснила, что каждый сценарий бережно несется и передается из поколения в поколение. Но с каждым поколением любой семейный сценарий становится неактуальным. Сейчас еды в изобилии и она в легком доступе, даже из дома выходить не надо, можно заказать доставку. А жизнь при этом гораздо быстрее, насыщеннее и стрессовых событий не гораздо больше, чем раньше. Поэтому люди все чаще выбирают еду как самый быстрый источник удовольствия. Поэтому важно научиться справляться со своими эмоциями по-другому, радоваться и получать удовольствие не только через еду.