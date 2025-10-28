Стиль жизни
Психолог объяснила, как справиться с сильными эмоциями
Сегодня, 17:10

Психолог объяснила, как справиться с сильными эмоциями

Мария Задорожная
Автор
Девушка дышит
Фото karlyukav, Freepik

В динамичном мире многие сталкиваются с трудностями в управлении эмоциями. Ежедневные события нередко оказывают значительное давление, истощая как физически, так и психологически. Семейный психолог и психотерапевт Анастасия Кардиакос в интервью для «Радио 1» поделилась эффективными методами, помогающими успокоиться после сильных эмоциональных переживаний и избавиться от чувства тревоги.

«Нужно применять техники «скорой помощи» для саморегуляции. Например, метод «5-4-3-2-1»: когда сознание «улетает», нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить). Это возвращает в здесь и сейчас», — подчеркивает Кардиакос.

По мнению эксперта, этот простой противотревожный инструмент способствует переходу от эмоционального напряжения к более спокойному и сбалансированному состоянию, позволяя «ощутить твердую почву под ногами».

Как поднять себе настроение: топ-5 способов от&nbsp;психолога.Как поднять себе настроение: топ-5 способов от психолога

Психология
