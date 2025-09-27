Психолог объяснила, как справиться с осенней хандрой у ребенка

Осень — нелегкое время, как для детей, входящих обратно в колею школьных занятий и кружков, так и родителей, обеспечивающих все эти процессы. Сложно входить обратно в режим, привыкать к новому расписанию, урокам и нагрузке. А тут еще и ребенок нередко становится вялым и будто бы теряет интерес даже к тем занятиям, что раньше нравились. Эксклюзивно для «СЭ» психолог Милана Орехова рассказала, как бороться с осенней апатией у детей.

«Осенняя хандра — это не лень и капризы, а проявления САР (сезонного аффективного расстройства). Его появление связано с сезонным сокращением светового дня, которое в свою очередь влияет на изменение биоритмов», — отметила экперт.

Существуют характерные признаки САР у детей:

жалобы на постоянную усталость, даже если он высыпается;

сниженная концентрация, рассеянность, сложности в учебе;

резкие перепады настроения;

повышенная тяга к сладкому и выпечке и повышение аппетита;

потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие.

«Эти признаки многими взрослыми будут считываться как лень и плохое поведение. Но это биологические процессы — снижение выработки серотонина, который часто называют гормоном счастья. Он регулирует сон, аппетит и настроение, а также нарушение выработки мелатонина, регулятора циркадных ритмов», — сказала психолог.

Как помочь ребенку справиться с осенней хандрой:

стараться чаще гулять в светлое время суток, даже если пасмурно;

четко соблюдать режим, даже на выходных и в каникулы, чтобы стабилизировать циркадные ритмы ;

не отменять спорт, так как он помогает увеличить выработку серотонина;

обеспечить сбалансированное питание с пониженным количеством быстрых углеводов и сахара, но богатое белком и продуктами, содержащими триптофан (индейка, орехи, рыба, молочные продукты).

«И последнее по списку, но не по значению — это эмоциональная поддержка взрослых. Очень важно не ругать за лень и апатию, а признавать чувства и эмоции, помогать находить удовольствие и радость в каждом дне», — подытожила Орехова.