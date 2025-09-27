Стиль жизни
Психолог объяснила, как справиться с осенней хандрой у ребенка
27 сентября

Мария Задорожная
Автор
Мальчик грустит
Фото freepik, Freepik

Осень — нелегкое время, как для детей, входящих обратно в колею школьных занятий и кружков, так и родителей, обеспечивающих все эти процессы. Сложно входить обратно в режим, привыкать к новому расписанию, урокам и нагрузке. А тут еще и ребенок нередко становится вялым и будто бы теряет интерес даже к тем занятиям, что раньше нравились. Эксклюзивно для «СЭ» психолог Милана Орехова рассказала, как бороться с осенней апатией у детей.

«Осенняя хандра — это не лень и капризы, а проявления САР (сезонного аффективного расстройства). Его появление связано с сезонным сокращением светового дня, которое в свою очередь влияет на изменение биоритмов», — отметила экперт.

Существуют характерные признаки САР у детей:

  • жалобы на постоянную усталость, даже если он высыпается;
  • сниженная концентрация, рассеянность, сложности в учебе;
  • резкие перепады настроения;
  • повышенная тяга к сладкому и выпечке и повышение аппетита;
  • потеря интереса к тому, что раньше приносило удовольствие.

«Эти признаки многими взрослыми будут считываться как лень и плохое поведение. Но это биологические процессы — снижение выработки серотонина, который часто называют гормоном счастья. Он регулирует сон, аппетит и настроение, а также нарушение выработки мелатонина, регулятора циркадных ритмов», — сказала психолог.

Как помочь ребенку справиться с осенней хандрой:

  • стараться чаще гулять в светлое время суток, даже если пасмурно;
  • четко соблюдать режим, даже на выходных и в каникулы, чтобы стабилизировать циркадные ритмы;
  • не отменять спорт, так как он помогает увеличить выработку серотонина;
  • обеспечить сбалансированное питание с пониженным количеством быстрых углеводов и сахара, но богатое белком и продуктами, содержащими триптофан (индейка, орехи, рыба, молочные продукты).

«И последнее по списку, но не по значению — это эмоциональная поддержка взрослых. Очень важно не ругать за лень и апатию, а признавать чувства и эмоции, помогать находить удовольствие и радость в каждом дне», — подытожила Орехова.

Признаки постоянной усталости.6 причин, которые приводят к постоянной усталости: рассказывает врач
Дети
Психология
  • Niko McCowrey

    27.09.2025

