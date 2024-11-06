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Психолог объяснила, как проявляется моральное насилие над собой
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Психолог объяснила, как проявляется моральное насилие над собой

Мария Задорожная
Автор
Девушка закрыла лицо руками
Фото bymuratdeniz, iStock
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Клинический психолог Милана Погорелова в беседе с «СЭ» отметила, что моральное насилие над собой чаще всего проявляется, когда человек начинает довольно самокритично относиться к своим недостаткам или неудачам. При этом оно может проявляться по-разному. Например, в качестве самокритики и самобичевания. В таком случае каждое несовершенство становится поводом для жестоких самообвинений.

Также моральное насилие над собой может выглядеть, как стремление к идеалу. Человек выдвигает нереалистичные ожидания к себе, что способствует постоянному чувству вины и неудовлетворенности.

«Такое поведение может быть вызвано различными обстоятельствами, включая высокие ожидания со стороны окружающих или внутренние установки, сформированные в детстве», — добавила психолог.

Игнорирование собственных потребностей — тоже одна из форм морального насилия над собой. Человек начинает подавлять свои эмоции и желания, стремясь к достижению идеала, что приводит к эмоциональному выгоранию.

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