Хобби и развлечения

29 июня, 15:30

2 мин.

Психолог объяснила, как после отпуска включиться в работу

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает за компьютером
Фото mixetto, iStock

Клинический психолог Юлия Королева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как после отпуска включиться в работу. По ее словам, необходима плавная адаптация, которая начинается еще до ухода на отдых.

«Перед отпуском составьте список дел, которые будут ожидать вашего возвращения. Остальные рабочие моменты обсудите с коллегами, которые смогут взять на себя часть задач. Так вы сможете быстрее сориентироваться по возвращении из отпуска и приступить к работе без спешки и паники. Приведите в порядок стол, папки, документы, чистое и организованное пространство способствует повышению концентрации», — отметила эксперт.

Очень важен утренний распорядок, полноценный завтрак, зарядка, позитивный настрой. Используйте техники дыхания, включите приятную музыку, чтобы снять напряжение и повысить концентрацию внимания.

«Планируйте свой отпуск так, чтобы у вас остались хотя бы один-два перед выходом на работу. Эти дни нужны, чтобы отдохнуть от дороги, разобрать вещи, приготовить еду и эмоционально настроиться на трудовой режим. Постепенно возвращайтесь к обычному графику сна и пробуждения, чтобы избежать усталости в первый день», — сказала Королева.

В первый рабочий день вернитесь к списку дел, который был составлен перед отпуском, и уделите внимание наиболее важным задачам. Постарайтесь распределить дела равномерно. Однако желательно на первое место поставить небольшие, легко выполнимые задачи, которые создадут ощущение успеха и поднимут мотивацию. Сделайте по возможности первый день менее напряженным, постепенно увеличивая нагрузку. Составьте четкий план действий на ближайшие дни, четкое понимание целей снижает тревожность и облегчает адаптацию.

«После отпуска приятно делиться впечатлениями с коллегами. Это позволит вам продлить приятные моменты, еще раз пережить положительные эмоции, связанные с отпуском, а также создать поддерживающую, дружескую атмосферу в коллективе и поддержать контакт с командой», — подытожила психолог.

Сколько дней отпуска нужно для полной перезагрузки.Психолог рассказала, сколько дней отпуска нужно для полной перезагрузки
Психология
    Спасибо за статью ! Покажу соседу, он после отпуска в Турцию в 2015 уже 10 лет не может включится в работу

    29.06.2025

