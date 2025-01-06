Психолог объяснила, как подготовиться к выходу на работу после новогодних праздников

В эксклюзивной беседе с «СЭ» психолог, гештальт-терапевт Светлана Ершова рассказала, как подготовиться к выходу на работу после новогодних праздников.

«Возвращение к рабочей рутине после праздничного перерыва может стать настоящим вызовом. Трудовые будни могут показаться бессмысленными и утомительными. Поэтому все действия следует разделить на два вида: тратить энергию и восполнять энергию. Например, работа — это деятельность, которая тратит энергию. А вот отдых — должен восполнять, восстанавливать и даже исцелять», — сказала эксперт.

Чтобы отдохнуть с пользой, психолог советует отмечать моменты, когда удовольствие заканчивается и уходить на пике, иначе все пойдет на спад. Ведь после праздников случается апатия, легкая депрессия и нужен отдых после отдыха.

«Если же вы переотдыхали, не стоит осуждать себя за это. Осуждение сильно тратит энергию. Примите как факт. Вспомните хорошие и веселые моменты отдыха», — добавила психолог.

Также не стоит резко переключаться на рабочий режим. Лучше начать с небольшого объема работы. Постепенно увеличивать нагрузку, установить достижимые цели. Выбрать простые и понятные задачи, чтобы создать ощущение выполненного долга и войти в рабочий ритм.

«Еще позвольте себе кратковременные перерывы. Посидите с закрытыми глазами в тишине, включите медитацию, приятную музыку. Поделитесь с коллегами за чашечкой кофе тем, как прошли праздники. Вспоминайте счастливые и веселые моменты. С интересом послушайте рассказы других. Такие разговоры наполнят вдохновением и радостью и укрепят доброжелательную атмосферу на работе», — отметила Ершова.

Кроме того, гештальт-терапевт рекомендует научиться формировать положительный настрой. Вместо того, чтобы скучать по праздникам, можно записать достижения, подумать, что нового хотелось бы достичь в этом году, найти аспекты работы, которые нравятся, и сосредоточиться на них. Поставить перед собой творческие задачи.

«Возвращение на работу после праздников — это как настройка музыкального инструмента перед выступлением: требует внимательности и терпения. Помните, что праздник — это очень важный повод для хорошего и качественного отдыха и наполнения себя силами», — подытожила психолог.