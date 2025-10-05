Психолог объяснила, как не стать жертвой абьюзера

В современном обществе часто можно услышать, как кто-то жалуется на абьюз со стороны партнера. Эксклюзивно для «СЭ» психолог Милана Орехова рассказала, как определить абьюзивные отношения и что делать, если уже вступили в них.

«Слово происходит от английского слова «abuse», что переводится как «насилие». И действительно, зачастую абьюзивные отношения могут включать в себя, помимо эмоционального насилия, также физическое. Нередки в таких отношениях элементы материального и социального давления. Настоящий абьюзер делает все, чтобы его партнер оказался в зависимом положении. И потерял опору на себя, контроль над собственной жизнью и самоценность», — объяснила эксперт.

С точки зрения психологии, абьюзер — это контролер, он подчиняет партнера установленным им правилам. Это манипулятор, который искусно играет на уязвимости и виртуозно вызывает чувство вины. Он не имеет эмпатии, чужая боль и страдания для него инструмент воздействия, а не знак того, что надо позаботиться. Непоследователен в поведении: сегодня ведет себя как любящий, завтра, будто ненавидит или игнорирует.

«Чаще всего абьюзером становятся по причине травм из детства. Но понимать, что это не их вина не значит, что надо их оправдывать или пытаться «вылечить» ценой собственного ментального, а иногда даже физического здоровья», — сказала специалист.

Признаки абьюзивных отношений:

регулярная критика и обесценивание;

отчет о каждом шаге, отсутствие личных границ, тайны переписки и так далее ;

шантаж чувствами ;

изоляция от окружения и семьи ;

постоянные эмоциональные качели ;

контроль над материальными ресурсами.

Если хотя бы несколько пунктов наблюдаются в отношениях, это знак, что пора насторожиться и прислушаться к себе.

«Чтобы выпутаться из сетей абьюза, нужно быть в контакте с собой, своими чувствами и интуицией. Тревожные мысли в начале отношений — повод задуматься. Также важно сохранять личные границы, уметь говорить «нет», всегда опираться на выбор себя. Если отношения развиваются стремительно, что обычно инициируется абьюзером, лучше взять паузу. «Любовь до гроба» в первую же неделю знакомства, точно знак опасности», — подчеркнула Орехова.

Важно смотреть на поступки, а не слушать красивые слова. Иметь крепкую опору на себя. Поддержка семьи и окружения, собственные интересы и увлечения усложняют полное слияние с абьюзером и помогают при разрыве таких отношений.