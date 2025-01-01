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Психолог объяснила, как не потерять мотивацию после Нового года
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Психолог объяснила, как не потерять мотивацию после Нового года

Мария Задорожная
Автор
Планирование дел после Нового года
Фото Maria Tsygankova, iStock
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Психолог Наталья Безгина рассказала «СЭ», как не потерять мотивацию после новогодних праздников. Первое, что рекомендует сделать эксперт — создать план действий. Нужно сначала начать с общего видения целей, детализировать ее в конкретные временные рамки и действия. Также важно регулярно пересматривать этот план и корректировать его в соответствии с обстоятельствами.

«Создайте доску визуализации с изображениями и словами, отражающими ваши цели. Такие напоминания могут вдохновлять и напоминать о ваших намерениях», — добавила специалист.

Кроме того, Безгина советует заручиться поддержкой близких. Не стоит бояться делиться целями с близкими, они могут поддержать и принять активное участие в процессе. Можно найти людей с похожими целями, это может быть спортивная группа, курсы по интересам или онлайн-сообщество.

«Записывайте свои достижения, чтобы видеть, к чему вы движетесь. Существуют специальные приложения и бумажные дневники, которые помогут вам отслеживать ваш прогресс. Обязательно отмечайте каждую маленькую победу. Это поможет создать позитивный настрой и даст дополнительный стимул для дальнейших свершений», — подытожила психолог.

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