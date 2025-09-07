Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог объяснила, как не конфликтовать в родительских чатах
Хобби и развлечения

7 сентября 2025, 15:30

1 мин.

Психолог объяснила, как не конфликтовать в родительских чатах

Мария Задорожная
Автор
Сидеть в телефоне
Фото Tippapatt, iStock

В родительских чатах не стоит переходить на личности и унижать собеседников. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала Екатерина Игонина, специалист Московской службы психологической помощи населению.

Она рекомендует в таких случаях интеллигентно поставить провокатора на место: напомнить о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.

«В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: «Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс», — объяснила Игонина.

По ее словам, для противостояния агрессору эффективнее объединиться и поддержать того, кто призывает «сбавить обороты». Если конфликт не удается разрешить мирным путем, можно покинуть чат, добавила эксперт.

Изменения в&nbsp;школе с&nbsp;1&nbsp;сентября.Отмена домашних заданий и не только: что изменится в школах с 1 сентября 2025 года

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Новости холдинга
Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона-2026
Отравившиеся на вечеринке в Подмосковье могли употреблять наркотики
В Крыму предупредили о возможных отключениях электричества
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Читайте далее
Россиянам объяснили, что изменится с введением новых правил подачи на визу в США
Следующий материал
Россиянам объяснили, что изменится с введением новых правил подачи на визу в США

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
25 июн 18:50
В Москве пройдет любительский хоккейный матч между США и Россией
25 июн 17:00
DJ MEG, PODLESNOV, S.A.Y. и другие электронные артисты выступят на VK Fest
24 июн 15:20
Стилист рассказала, как подобрать сандалии для активного отдыха
24 июн 15:00
«Мы создаем то, что остается после»: основатель фестиваля ULTRA100 Вячеслав Глухов — о спорте, экологии и новых точках притяжения в Волжском
23 июн 15:20
Китайские авиакомпании включают пассажирам зарядку вместо кино