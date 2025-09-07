Психолог объяснила, как не конфликтовать в родительских чатах

В родительских чатах не стоит переходить на личности и унижать собеседников. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала Екатерина Игонина, специалист Московской службы психологической помощи населению.

Она рекомендует в таких случаях интеллигентно поставить провокатора на место: напомнить о цели общения и призвать к взаимному уважению и порядку.

«В родительских чатах, в отличие от школьных с участием учителя, чаще всего идут серьезные баталии, потому что там нет модератора, который мог бы призвать к порядку. Кто-то должен периодически брать на себя такую функцию и напоминать про общие цели. Например: «Давайте, пожалуйста, каждый выскажет свое мнение, и затем мы будем искать какой-то компромисс», — объяснила Игонина.

По ее словам, для противостояния агрессору эффективнее объединиться и поддержать того, кто призывает «сбавить обороты». Если конфликт не удается разрешить мирным путем, можно покинуть чат, добавила эксперт.