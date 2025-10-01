Психолог объяснила, как компьютерные игры связаны с детской агрессией

Эксклюзивно для «СЭ» семейный психолог Надежда Шегрен рассказала, связаны ли компьютерные игры с агрессией у ребенка. По ее словам, дело не в играх, а в отношениях с ними. Игра сама по себе просто инструмент, как молоток — им можно полку повесить, а можно по пальцу стукнуть. Важно не во что, а как ребенок играет.

«Если ребенок застревает в игре — это проблема. Он не может выйти. Раздражается на любую просьбу отвлечься. Реальная жизнь становится серой и скучной. Друзья неинтересны, школа — тюрьма, родители — враги, которые мешают играть. Это злит. Ребенок уходит туда, где ему хорошо, потому что здесь очень плохо. В таком случае игра может усиливать агрессию. Но не потому, что там стреляют, а потому что ребенок теряет контакт с реальностью. Он не учится проживать злость по-настоящему, в отношениях с людьми», — объяснила эксперт.

Но игра может помочь. Например, ребенок злится на младшего брата, который испортил его рисунок, на учительницу, которая несправедливо поставила тройку, на родителей, которые не купили то, что обещали. Куда эту злость деть? Кричать нельзя, драться нельзя, грубить нельзя. И вот он запускает игру: там он может быть сильным, дать сдачи, победить. Может прожить свою ярость и быть спокойнее. Это работает как контейнер, безопасное место, где можно выпустить пар.

«В юнгианском подходе мы говорим о «Тени», той части личности, которую мы прячем. У детей это особенно актуально. Им постоянно говорят: «Будь хорошим. Не злись. Не дерись». Но злость никуда не исчезает, она копится, закипает и выливается. Игра дает возможность встретиться с этой «Тенью», прожить ее, интегрировать», — сказала психолог.

Как отличить одно от другого? Посмотрите на ребенка после игры. Если он вышел и спокойно переключился на другие дела, то игра сработала как инструмент. Если он вышел раздраженный, не может успокоиться, сразу хочет обратно, это уже плохо, застревание. Еще один важный момент — это контакт. Ребенок может рассказать, во что играл? Может пошутить об этом? Приглашает вас посмотреть? Это признаки здорового контакта: игра часть его жизни, но не вся жизнь.

Что делать родителям:

Не запрещайте играть, это как запретить злиться. Не сработает, но и не переставайте контролировать.

Договаривайтесь о времени. Интересуйтесь, что там происходит не с осуждением, а с любопытством. Надо вникнуть, что же именно там делает ребенок, как себя там ведет и какие цели преследует.

Помогите ему найти другие способы проживать злость, но не вместо, а вместе. Спорт, творчество, общение, традиционные вечера в кругу семьи. Если у ребенка есть место для агрессии в реальной жизни, то он не будет застревать в игре.

«Компьютерные игры не делают детей агрессивными автоматически. Проблема возникает, когда игра становится единственным местом, где ребенок может быть собой. Где может злиться, побеждать, чувствовать себя сильным. Но если игра, это один из инструментов, а не спасение от жизни, то она даже полезна. Это безопасное пространство, где можно отработать сложные чувства», — подытожила Шегрен.