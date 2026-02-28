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Психолог объяснила, что такое синдром отложенного счастья
Хобби и развлечения

28 февраля, 18:10

1 мин.

Психолог объяснила, что такое синдром отложенного счастья

Кристина Гергис
Автор
Грустная девочка перед окном
Фото Nadija Pavlovic, iStock

Синдром отложенного счастья нередко путают с движением к цели, когда человек жертвует текущими радостями ради будущих выгод. В беседе с изданием Лайфхакер клинический психолог Дарья Кузина объяснила, что ключевое отличие — в способности радоваться процессу: например, спортсмен получает удовольствие от тренировок, а не только ждет результата.

При синдроме отложенного счастья человек рассчитывает на «сделку» с миром: он минимизирует потребности сейчас ради большой награды потом. Но планы могут нарушиться, и тогда долгожданное достижение уже не принесет ожидаемой радости.

По словам Кузиной, такое состояние чревато эмоциональной отчужденностью, потерей связи со своими желаниями и враждебностью к миру. Чтобы с ним справиться, психолог советует уделять время хобби, ежедневно находить небольшие поводы для радости и практиковать благодарность — отмечать 1-2 события, за которые искренне хочется сказать «спасибо».

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