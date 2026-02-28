Психолог объяснила, что такое синдром отложенного счастья

Синдром отложенного счастья нередко путают с движением к цели, когда человек жертвует текущими радостями ради будущих выгод. В беседе с изданием Лайфхакер клинический психолог Дарья Кузина объяснила, что ключевое отличие — в способности радоваться процессу: например, спортсмен получает удовольствие от тренировок, а не только ждет результата.

При синдроме отложенного счастья человек рассчитывает на «сделку» с миром: он минимизирует потребности сейчас ради большой награды потом. Но планы могут нарушиться, и тогда долгожданное достижение уже не принесет ожидаемой радости.

По словам Кузиной, такое состояние чревато эмоциональной отчужденностью, потерей связи со своими желаниями и враждебностью к миру. Чтобы с ним справиться, психолог советует уделять время хобби, ежедневно находить небольшие поводы для радости и практиковать благодарность — отмечать 1-2 события, за которые искренне хочется сказать «спасибо».