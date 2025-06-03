Психолог объяснила, что делать, если ребенок не сдал ЕГЭ

Психолог Дарья Тарасова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что делать, если ребенок не сдал ЕГЭ. По ее словам, необходимо поддержать его, выдержать с ним тревогу, слезы. Признать, что вам тоже больно.

«Второй шаг — не отождествляйте ребенка с результатом. Он — не балл. Не пересдача. Не провал. Он — живой человек, переживающий неудачу. Ему важно услышать, что он не разочарование, не подвел», — отметила эксперт.

Третий шаг — дать место эмоциям. Не говорить ребенку: «Не переживай», «Ничего страшного». Нужно быть рядом с ним, например, выйти на прогулку, пригласить попить чай в тишине.

«Четвертый шаг — помогите не застрять. Через пару дней, когда эмоции стихнут, поговорите, но не с позиции «что будем делать», а с позиции «как ты сейчас». Предложите посмотреть варианты, но без давления. Пересдать, выбрать другой предмет, взять паузу. Не путь важен, а ощущение, что он не один. Также приветствуются вопросы: «А чем я могу тебе помочь? Что будет полезно для тебя?» — добавила психолог.

Она подчеркнула, что поддержка в момент провала — это не про речь, а атмосферу. Можно сесть рядом с ребенком, укутаться в плед, включить кино, приготовить что-то вместе.

«Прежде чем что-то сказать, спросите себя: какие отношения вы хотите с ребенком в будущем? Доверительные, теплые? Или построенные на страхе и сравнении. Экзамен — это событие, а не человек. Пусть он это почувствует через вас», — подытожила Тарасова.