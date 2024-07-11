Психолог объяснила, чем опасна зацикленность на тренировках

Психолог Елена Соловьева считает, что постоянное желание совершенствовать тело и накачивать мышцы указывает на расстройства психики. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, в тренажерном зале часто встречаются люди, зацикленные на своем теле. Такое упорство восхищает многих, но, к сожалению, указывает на ряд проблем.

«Это называется бигорексия, когда человек начинает бесконечно заниматься построением лучшей версии себя с точки зрения тела. Он на этом зацикливается, пробует абсолютно все, что так или иначе помогает ему стать лучше и красивее. Он говорит: «В зеркало на себя смотрю, я красивый. Значит, у меня все хорошо, значит, то, что я выбираю, связано со здоровьем, с результатом». В реальности — нет, конечно», — объяснила специалист.

Также Соловьева добавила, что одержимость красивым телом появляется у людей, которые хотят увидеть идеальную картинку в зеркале. Они уверены, что именно подтянутое рельефное тело — это признак хорошей жизни. Хотя в реальности это не так.