Психолог объяснила, чем настоящая тревога отличается от реакции на хорроры

Клинический психолог Анастасия Василькова считает, что настоящая тревога несильно отличается от реакции, которую некоторые испытывают при просмотре фильмов ужасов.

«Схема реагирования с точки зрения физиологических процессов в обоих этих случаях одинаковая. Однако когда человек смотрит фильм, он все-таки осознает, что это не реальность. И сила тревожности в таком случае снижена», — приводит слова эксперта «СЭ».

Василькова подчеркнула, что степень переживаний при просмотре фильмов ужасов может быть приближена к реальной. Ведь хорроры бывают разные, как и восприимчивость людей.