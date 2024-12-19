Психолог объяснил, можно ли самостоятельно справиться с эмоциональным выгоранием

В беседе с «СЭ» бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что с эмоциональным выгоранием можно справиться самостоятельно, но при условии, что процесс еще не зашел в тупик. По его словам, с данным состоянием невозможно бороться, если оставаться в той среде, что привела к проблеме. Поэтому необходимо исключить стресс, например, сменить работу, переехать в другой в другой район. Также важно позволить себе прожить все чувства и признать проблему. Закрыть глаза на происходящее — плохая идея.

«Нельзя запирать чувства и продолжать работать на пределе своих возможностей. Это можно сравнить со скороваркой на огне, у которой закрыли возможность спустить пар: рванет так же», — сказал эксперт.

Также психолог добавил, что победить выгорание не получится, если оно уже переросло в депрессию.