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Психолог объяснил, можно ли самостоятельно справиться с эмоциональным выгоранием
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:00

1 мин.

Психолог объяснил, можно ли самостоятельно справиться с эмоциональным выгоранием

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала на работе
Фото VioletaStoimenova, iStock
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В беседе с «СЭ» бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что с эмоциональным выгоранием можно справиться самостоятельно, но при условии, что процесс еще не зашел в тупик. По его словам, с данным состоянием невозможно бороться, если оставаться в той среде, что привела к проблеме. Поэтому необходимо исключить стресс, например, сменить работу, переехать в другой в другой район. Также важно позволить себе прожить все чувства и признать проблему. Закрыть глаза на происходящее — плохая идея.

«Нельзя запирать чувства и продолжать работать на пределе своих возможностей. Это можно сравнить со скороваркой на огне, у которой закрыли возможность спустить пар: рванет так же», — сказал эксперт.

Также психолог добавил, что победить выгорание не получится, если оно уже переросло в депрессию.

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