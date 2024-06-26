Психолог объяснил, как трудоголизм вредит продуктивности

В беседе с «СЭ» психолог Дмитрий Шкинев заявил, что трудоголизм вредит продуктивности. По его словам, постоянная работа на пределе возможностей, игнорирование отдыха, личных потребностей приводят к выгоранию.

«Постоянная работа без перерывов приводит к физическому и эмоциональному истощению, снижению продуктивности и мотивации. Итоги достаточно печальные — проблемы в личной жизни, проблемы со здоровьем, низкая эффективность», — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что в работе нужно знать меру. Чтобы побороть чрезмерный трудоголизм, Шкинев посоветовал ставить реалистичные цели и оценивать свои возможности. Также следует найти баланс между работой и отдыхом, научиться находить время для восстановления сил.