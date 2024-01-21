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Психолог объяснил, что такое гостинг
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:15

1 мин.

Психолог объяснил, что такое гостинг

Мария Маковей
Автор
Парень держит в руках смартфон
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Гостинг — это внезапное прекращение общения с человеком без объяснения каких-либо причин, считает кандидат психологических наук Михаил Кондратьев.

По его словам, чаще всего гостинг встречается в романтических отношениях, которые возникают и развиваются в онлайн-формате.

Мессенджеры, приложения для общения и социальные сети позволяют быстро начать, и так же быстро закончить общение без объяснения причин. Достаточно лишь одного клика.

«В идеальном мире все люди понятно объясняющие и понимающе-принимающие. В реальности требования к себе и другим могут отличаться. Например, если гостят меня, то намеренно, чтобы причинить страдания, а если я — ну, так сложились обстоятельства», — приводит слова эксперта «СЭ».

Как сообщается в онлайн-журнале Psychology Today, гостинг возникает не только в романтических отношениях, но и в общении с давними друзьями, между членами семьи и даже коллегами.

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