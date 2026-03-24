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Психолог обратила внимание на тревожные сигналы в общении с людьми
Хобби и развлечения

24 марта, 14:05

1 мин.

Психолог обратила внимание на тревожные сигналы в общении с людьми

Кристина Гергис
Автор
Ссора в паре
Фото Prostock-Studio, iStock

Психолог Ольга Романив в интервью NEWS.ru объяснила, что повторяющиеся жалобы на непонимание со стороны окружающих не всегда отражают искренние переживания. Порой они выступают способом манипуляции.

«Мы все стремимся к гармоничным отношениям, где царят доверие и взаимопонимание. Но иногда, даже не осознавая этого, можно столкнуться с людьми, чьи слова несут в себе скрытые сигналы, способные разрушить гармонию», — отметила эксперт.

Фраза «ты меня не понимаешь, никто меня не понимает» может быть как выражением душевной боли, так и инструментом для привлечения внимания и достижения своих целей. Важно научиться отличать искренность от попытки вызвать жалость, подчеркнула специалист.

Романив отметила, что есть и другие тревожные маркеры в общении. Например, фраза «я всегда прав, а все остальные ошибаются» говорит о завышенном самомнении и неготовности к конструктивному диалогу. Перекладывание ответственности — еще один опасный признак. Когда человек вместо поиска решений заявляет «ты сам виноват во всем, что происходит», он стремится найти крайнего, а не наладить ситуацию.

К числу тревожных сигналов психолог отнесла и авторитарные установки вроде «ты должен делать так, как я говорю» — они подавляют свободу выбора и индивидуальность партнера. Кроме того, насторожить должна и фраза «я никогда не делаю ошибок», которая тоже указывает на нездоровую динамику в общении.

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