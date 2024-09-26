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Психолог назвала способ, который замотивирует партнера вести здоровый образ жизни
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:35

1 мин.

Психолог назвала способ, который замотивирует партнера вести здоровый образ жизни

Мария Задорожная
Автор
Пара занимается спортом
Фото dusanpetkovic/istockphoto.com, iStock
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Чтобы помочь партнеру вести здоровый образ жизни, клинический психолог Милана Погорелова рекомендует избегать конфликтов и ссор. По ее словам, есть более безопасные способы, которые замотивируют вторую половину заниматься спортом и правильно питаться.

«Ваш образ жизни — самая мощная мотивация. Если вы заботитесь о своем здоровье, питаетесь правильно, занимаетесь спортом и отдыхаете активно, то партнер будет вдохновляться примером», — объяснила эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист посоветовала делиться трудностями. Не стоит скрывать, что вам тоже бывает сложно. Важно показать, что вы справляетесь, не опускаете руки. Это создаст у партнера ощущение, что вы в одной лодке.

«Уберите все соблазны, сделайте вашу общую жизнь пространством для здоровых привычек. Замените нездоровую еду на вкусные и полезные альтернативы, ходите вместе в фитнес-клуб, а вечерами занимайтесь чем-то активным — танцами, прогулками или игрой в настольные игры», — подытожила Погорелова.

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