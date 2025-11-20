Психолог назвала признаки шопоголизма
Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что в России вырос спрос на лечение от шопоголизма. Девушки и их родные стали массово обращаться в частные клиники, чтобы вылечить ониоманию — компульсивную и навязчивую тягу к покупкам. Психотерапевты обещают полностью вылечить от шопоголизма всего за один курс стоимостью от 20 до 40 тысяч рублей. Если лечение не даст должного эффекта, пациентку поместят в рехаб.
Эксклюзивно для «СЭ» психолог Милана Орехова рассказала, как понять, что привычка покупать перестала быть удовольствием и превратилась в зависимость.
Эксперт назвала ряд ключевых признаков, которые указывают на зависимость от шопинга:
- Покупки совершаются импульсивно — «пока скидка», без реальной необходимости.
- Дома можно найти вещи с бирками, о которых человек забыл сразу после покупки.
- Перед покупкой появляется чувство пустоты или напряжение, а после — непродолжительное облегчение и чувство вины.
- Возникает желание скрыть реальные траты.
- Расходы растут, несмотря на решение «в этом месяце экономить и планировать бюджет».
- Шопинг становится способом пережить стресс, усталость, одиночество.
«Если совпадают три и более пункта, это повод обратить внимание на свое поведение», — отметила специалист.
По ее словам, зависимость формируется тогда, когда покупки начинают выполнять роль эмоционального регулирования.
Человек идет за вещью, чтобы заглушить тревогу, повысить самооценку, отвлечься от проблем или почувствовать контроль в ситуации, где его не хватает. То есть покупкой закрывается какая-то другая нужда. Дофамин делает процесс приятным, мозг быстро запоминает «кнопку облегчения» и просит повторить. Со временем нужно все больше покупок, чтобы получить дофамин, но при этом пропадает эффект получения удовольствия. Новая «доза» покупок нужна уже для поддержания более-менее нормального состояния.
Как справиться с шопоголизмом:
- Пауза 24 часа. Перед покупкой стоит замедлиться и задать себе три вопроса: что я сейчас чувствую? Что хочу компенсировать? Будет ли вещь нужна через месяц? Если все ответы найдены, можно купить.
- Бюджет на удовольствия. Фиксированная сумма на месяц возвращает ощущение выбора, но снижает импульсивность.
- Здоровые источники дофамина. Короткая тренировка, прогулка, холодный душ, дыхание, растяжка, переключение внимания работают как перезагрузка без финансовых последствий.
- Базовый минимум. Когда человек восстановлен, он хорошо спит и полноценно питается, ему не нужно заполнять внутреннюю пустоту покупками.
«Шопинг, конечно же, может оставаться удовольствием, если он не подменяет другие эмоции, не лечит тревогу и не управляет решениями», — подытожила Орехова.