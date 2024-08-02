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Психолог назвала причины возникновения селфхарма
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:30

1 мин.

Психолог назвала причины возникновения селфхарма

Мария Задорожная
Автор
Ушиб колена
Фото PORNCHAI SODA/istockphoto.com
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Психолог Юлия Керецман в беседе с «СЭ» отметила, что селфхарм — это состояние, когда человек намеренно наносит себе повреждения. Это могут быть порезы, ушибы, ожоги или удары.

Причин подобного состояния может быть множество, но чаще всего к селфхарму толкает эмоциональная боль в сочетании с неспособностью выражать свои эмоции. В таком случае, как говорит эксперт, селфхарм — это способ освободиться от тяжелых чувств и привлечь внимание к своей боли.

Также причиной самоповреждений может стать стресс и эмоциональное напряжение. Кроме того, иногда к селфхарму приводит чувство вины и ощущение внутренней пустоты.

«Самоповреждение не относится к здоровым или эффективным способам решения проблем и избавления от эмоциональной боли. Оно лишь временно облегчает психологическое состояние, но не решает ее причин. В этом случае крайне важна профессиональная помощь», — заключила психолог.

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