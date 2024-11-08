Психолог назвала причину, которая мешает карьерному росту

Психолог Алена Ал-Ас в беседе с «СЭ» заявила, что нежелание брать на себя ответственность мешает карьерному росту.

По ее словам, высокие должности сопровождаются огромной ответственностью. При этом нередко необходимо не только отвечать за собственные решения, но и за действия коллег. Поэтому, если человек не готов взять на себя такую нагрузку, рассчитывать на карьерный рост не стоит.

«Если вы не в состоянии отвечать за что-то, кроме своих действий, вы подсознательно будете саботировать любые возможности для повышения: не будете стараться и проявляться», — отметила эксперт.

К еще одной распространенной ошибке психолог отнесла стремление сотрудника быть замеченным. Он берется за множество задач, валит все в одну кучу и в итоге не успевает ничего. Однако для любого руководителя важен результат, а не процесс работы, и такая стратегия может привести к провалу.

«Для карьерного роста чрезвычайно важно развить своеобразный внутренний компас, который будет подсказывать, какие задачки горящие, а какие можно и отложить на потом. Это поможет не выгорать и быть максимально результативным», — подытожила Алена.