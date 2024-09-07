Психолог назвала частую причину ссор в семье

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Клинический психолог Милана Погорелова в беседе с «СЭ» назвала распространенную причину ссор в семье, которая приводит к разводам.

По ее словам, частая причина разлада в браке — это финансовые конфликты. Партнеры начинают ссориться, предъявлять друг-другу претензии, касающиеся трат денег.

Как отметила эксперт, чаще всего ссоры на почве финансов возникают в тех семьях, где не закрыты базовые потребности семьи в целом либо кого-то из супругов.

«Например, жена устроила скандал из-за того, что муж пошел в бар с друзьями, но не дал ей денег на маникюр», — сказала эксперт.

Чтобы преодолеть подобные конфликты, психолог рекомендует супругам на начальном этапе определиться с распределением финансовой ответственности в семье.