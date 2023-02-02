Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 16:20

Психолог назвала 2 книги, которые научат эффективно общаться

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/drobotdean

Психолог, коуч Светлана Дьяконова специально для «СЭ» рассказала о книгах, которые помогут научиться правильно говорить и эффективно общаться. Первая из них — мировой бестселлер «Язык телодвижений», написанная Алланом Пизом, австралийским писателем, более известным как мастер языка тела. По словам Светланы Дьяконовой, эта книга научит вас правильно выстраивать вербальную и невербальную коммуникацию, то есть общаться не только словами, но и на языке тела.

Другая книга — «Стань интересным собеседником. Общение без барьеров» — написана известным психологом Виталием Богдановичем и призвана помочь в сложных ситуациях в процессе коммуникации. Автор расскажет, как преодолеть барьеры, стать интересным собеседником, а также научиться грамотно и четко доносить свои мысли до окружающих.

Почему не всегда получается донести свою мысль и как говорить так, чтобы вас слышали, узнаете в полной версии материала «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Овечкин — без гола в матче с аутсайдером, Кузнецов спас команду
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости