Психолог назвал виды стресса и их влияние на жизнь

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «СЭ» отметил, что у психологического стресса бывает несколько подвидов. Первый из них — хронический стресс. По словам эксперта, он становится одной из причин истощения организма, сильно отражается на состоянии здоровья.

«Постоянное напряжение ведет к усталости, которая со временем перерастает в хроническое снижение работоспособности. Нет отдыха — не будет и эффективного труда», — сказал специалист.

Также существует когнитивная перегрузка. Это состояние, при котором человек не может справиться с потоком информации и задач. Его умственные способности перегружены.

Кроме того, не стоит забывать про эмоциональное выгорание. Оно возникает в результате длительного воздействия стресса, который вылился в эмоциональное, физическое и ментальное истощение. У человека нет сил заниматься даже рутинными делами.

«Амбициозные люди чаще других загоняют себя в стресс, а потом и в эмоциональное выгорание. От обилия целей и задач, а также страха где-то не успеть возникает постоянная тревожность», — заключил психолог.