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Психолог назвал эффективные техники для преодоления тревожности
Хобби и развлечения

26 сентября 2025, 20:05

1 мин.

Психолог назвал эффективные техники для преодоления тревожности

Мария Задорожная
Автор
Девушка в тревоге
Фото Freepik

Тревожность — это реакция на предполагаемую угрозу и неопределенность будущего. Часто человек заранее ожидает негативного исхода любой ситуации, что приводит к неверным действиям, чувству вины и параличу воли. Справиться с этим состоянием помогает преобразование разрушительных эмоций в полезный опыт. Об этом сказал в беседе с 360.ru Данил Бережной, бизнес-психолог.

Тревожность возникает из-за ожидания воображаемой угрозы: человек либо делает ошибку, либо воздерживается от действий, опасаясь негативного исхода. В итоге появляется вина за причиненный вред — реальный или воображаемый, пояснил специалист.

«Сам по себе переход от тревоги к вине требует ключевого посредника — поведения. Когда тревожное состояние становится чрезмерно интенсивным, оно парализует волю или заставляет действовать импульсивно, под влиянием страха», — отметил Бережной.

Он предложил работать с тревожным состоянием через установку: «тревога — сигнал, вина — учитель». Это значит: при волнении сначала задайте себе вопрос, чего именно вы боитесь, а затем обозначьте тревогу словами как сигнал, а не как приговор.

Если тревога уже привела к нежелательному действию, нужно остановить чувство вины посредством ясного анализа произошедшего, не углубляясь в самобичевание, добавил Бережной.

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