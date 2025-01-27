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Психолог и учитель рассказали о минусах раздельного обучения мальчиков и девочек
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:45

2 мин.

Психолог и учитель рассказали о минусах раздельного обучения мальчиков и девочек

Мария Задорожная
Автор
Мальчик и девочка
Фото Nanci Santos, iStock
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Филолог, учитель русского языка и литературы Людмила Клюс и психолог и коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик в беседе с «СЭ» рассказали о минусах раздельного обучения мальчиков и девочек. По их мнению, такая форма образовательного процесса усиливает отрицательные проявления характера ребенка. В однополых коллективах негативные черты только усиливаются, например, мальчики чаще дерутся и выстраивают нездоровые отношения в классе, а девочки больше сплетничают и враждуют друг с другом.

Как отметили эксперты, даже без конкуренции за внимание противоположного пола дети могут конфликтовать. Поводом для ссоры может стать что угодно: внешность, доход родителей, успеваемость в школе.

«Совместное обучение при правильно выстроенной воспитательной работе заставляет учеников больше следить за своим поведением», — подчеркнула учитель.

Кроме того, раздельное обучение приводит к отсутствию навыков коммуникации. Эта проблема особенно выражена у интровертов, но если детей с детства не приучать контактировать друг с другом, ребенок может вырасти замкнутым и одиноким.

«Школьники должны учиться взаимодействовать, понимать друг друга и психологию противоположного пола», — отметила психолог.

По мнению специалистов, школа помогает избежать вышеперечисленных проблем, потому что предполагает активное общение мальчиков и девочек.

«Проектная деятельность, подготовка к участию в школьных спектаклях и конкурсах и другие виды совместной деятельности помогают ученикам с самого раннего возраста взаимодействовать друг с другом», — подытожила Людмила Кос.

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