Психолог и инструктор по хатха-йоге рассказали о пользе аскезы

Аскеза — это практика, которая заключается в ограничении своих потребностей и желаний ради духовного роста. То есть вместо хотелок человек добавляет в жизнь какое-то полезное занятие, например медитации, йогу, изучение новых языков.

В беседе с «СЭ» психолог Наталья Безгина отметила, что с помощью аскезы человек осознанно идет к цели. При этом практика может привести к чувству внутреннего покоя и удовлетворенности жизнью, улучшить психологическое и физическое здоровье. Также аскеза помогает развить самодисциплину и самообладание.

«Само по себе решение регулярно выделять, например, ежедневно хотя бы 30 минут в день на занятие йогой — уже аскеза. Вы повышаете уровень энергии за счет того, что накапливаете ее, а не тратите на какие-то лишние действия», — добавила инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина.