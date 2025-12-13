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Преподаватель поделилась лайфхаками, как лучше запоминать информацию
Хобби и развлечения

13 декабря 2025, 15:45

1 мин.

Преподаватель поделилась лайфхаками, как лучше запоминать информацию

Кристина Гергис
Автор
Девушка учится
Фото Kateryna Muzhevska, iStock

Каждый ученик или студент сталкивался с проблемой: экзамен сдан, оценка получена, а материал, который заучивали месяцами, словно испарился из головы. Руководитель онлайн-преподавания образовательной компании Алина Романова рассказала «Газете.Ru», как сделать так, чтобы полученная информация надолго оставалась в памяти.

Специалист утверждает: первое, что нужно знать — невозможно запомнить весь материал за раз. Романова советует разделить процесс обучения на блоки по 20-30 минут. Так мозг не перегружается и гораздо лучше усваивает информацию, а сам процесс перестает восприниматься как мука.

Еще один эффективный способ — пересказать выученный материал другому человеку. Так мозг автоматически структурирует информацию, а ученик лучше выявляет пробелы в собственных знаниях.

Помимо этого, эксперт советует придумывать необычные ассоциации: «Наш мозг устроен так, что лучше всего запоминает то, что вызывает эмоции. Этим можно и нужно пользоваться. Создавайте яркие, необычные или даже абсурдные ассоциации для сложных правил, дат или формул. Рифмы, забавные образы или личные истории, связанные с темой, работают как клей для памяти».

Последнее, что выделяет Романова — интервальное повторение. «Учить нужно не за 24 часа до экзамена, а распределять нагрузку во времени. Тогда на контрольной или ЕГЭ вы сможете спокойно вспомнить все необходимое, потому что ваша память будет работать на вас, а не против вас», — заключила эксперт.

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