Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Преподаватель объяснила, как изучение нового языка влияет на мозг
Хобби и развлечения

1 февраля, 17:25

1 мин.

Преподаватель объяснила, как изучение нового языка влияет на мозг

Мария Маковей
Автор
Девушка проводит онлайн-урок.
Фото Jecapix/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Изучение нового языка тренирует мозг, что помогает быстрее осваивать разные навыки или предметы, считает преподаватель английского языка Анна Мурзюкова.

Также в разговоре с «СЭ» она отметила, что для получения лучших результатов в разных сферах жизни, например в спорте или учебе, важна не только регулярность и поставленная цель, но и опытный, профессиональный наставник.

«Тогда развивать нейронные связи и поддерживать пластичность мозга будет легко и эффективно», — подытожила эксперт.

Лучшие горячие напитки без алкоголя для зимних прогулок. Лучшие горячие напитки без алкоголя для зимних прогулок
Увлечения
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Стилисты рассказали, как выбрать пальто на весну
Следующий материал
Стилисты рассказали, как выбрать пальто на весну
Последние новости
26 фев 16:45
Психолог объяснил, что делать, если любимый человек общается с бывшим партнером
23 фев 17:10
Ученые обнаружили, что нейросети научились располагать к себе людей
22 фев 17:05
Гештальт-терапевт рассказала, что такое трансформационные игры
21 фев 18:10
«Стиль жизни» и ресторан «Дом культур» приглашают гостей на «Барбигеймер бранч»
20 фев 17:35
Исследователи назвали причины увеличения спроса на ретриты среди бизнесменов
dasdsadada