Преподаватель объяснила, как изучение нового языка влияет на мозг

Изучение нового языка тренирует мозг, что помогает быстрее осваивать разные навыки или предметы, считает преподаватель английского языка Анна Мурзюкова.

Также в разговоре с «СЭ» она отметила, что для получения лучших результатов в разных сферах жизни, например в спорте или учебе, важна не только регулярность и поставленная цель, но и опытный, профессиональный наставник.

«Тогда развивать нейронные связи и поддерживать пластичность мозга будет легко и эффективно», — подытожила эксперт.