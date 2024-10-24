Предприниматель рассказал, как ведение календаря помогает в борьбе со стрессом

Предприниматель и спикер Леонид Хлебников рассказал «СЭ», как ведение календаря помогает бороться со стрессом. По его словам, календарь — это один из методов стресс-менеджмента, благодаря которому можно улучшить ментальное здоровье, избавиться от напряжения и не допустить выгорания на работе.



«В голове все удержать невозможно: хаотичный подход к планированию дня приводит к хаосу и в жизни. Ведите календарь любым удобным для вас способом, но обязательно планируйте не только задачи, но и отдых, время для себя», — сказал эксперт.



Хлебников добавил, что большинство психологов советуют иметь хотя бы 2,5 часа свободного времени в день. Его нужно тратить на хобби и другие расслабляющие занятия. При этом следует заниматься теми делами, которые вдохновляют и дарят энергию.



«Что угодно, не обращайте внимания на то, насколько это «серьезное» и «подходящее» занятие», — подчеркнул предприниматель.



Также важно внести хобби в список дел на неделю и выделить для него определенное время. Если задачи нет в расписании, то ее нет и в жизни, уверен эксперт.